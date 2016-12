„100 начина да промениш живота си“ е сборник от вдъхновяващи истории за това как да променим живота си към по-добро, написан от човек, успял да преобърне своя живот на 180 градуса. Хората често се въртят в омагьосан кръг. Измъчвани от усещането, че не живеят така, както им се иска, те попадат в капана на ежедневието и не предприемат никакви действия това да се промени. След като Лариса Парфентиева се оказва в житейска „задънена улица“, тя решава да направи „обратен завой“ и да промени коренно начина, по който възприема света. Тази книга се ражда от седмичната рубрика на Лариса „100 начина да промениш живота си“. Веднага след появата си предизвиква много коментари. Хората започват да споделят как различните истории им помагат да вървят напред.

Мотивация

Как да напуснеш омразната работа,

да отслабнеш с 30 килограма и да откриеш себе си

Първата история за това как да зарежеш всичко и да преобърнеш живота си на 180 градуса – е моята. И така, точно преди три години моят живот се промени кардинално след едно пътуване в Московското метро…

Но първо да обясня коя бях тогава. Отстрани всичко изглеждаше просто супер: завърших Журналистическия факултет към Московския университет, работех за множество московски медии, бях „лъскав“ интервюиращ, общувах с всички звезди – от Ала Пугачова до Киану Рийвс. Струваше ми се, че това е много яко. Паралелно водех и свое телевизионно предаване, а последният ми работен ангажимент тогава беше телевизионният проект „Топ модел по руски“, чийто водещ беше Ксения Собчак[1]. Снимахме в Ню Йорк, Лондон, Маями.

Общо взето, на пръв поглед всичко изглеждаше наистина супер. Но отвътре постоянно ме измъчваше едно усещане: „Това не е нещото, което в действителност искам“. Струваше ми се, че истинският ми живот още не е започнал. Качвах килограми, а в почивните дни обикалях баровете.

Последната капка

През април 2012 година пътувах в московското метро. Бях права и се държах за дръжката. Изведнъж, бабата, която седеше пред мен, стана и ми каза: „Заповядайте, госпожице, седнете, Вие имате по-голяма нужда, все пак очаквате дете“.

Някога отстъпвала ли ви е място баба? Сериозно?

Хвана ме срам. Какво можех да й кажа? „Простете, бабо, това не е бебе, а 133 пици, 196 бургера и 838 сандвича, които съм изяла през последните няколко години?“ Не можех да я разочаровам, затова с глупава усмивчица, придържайки своето въображаемо дете, седнах на нейното място. Така пътувахме до последната метростанция: аз и моето дете сланина.

Тази случка преобърна живота ми. Зарязах всичко и заминах за родния си град Уфа. Тук открих своето настина любимо занимание, влязох във форма, отказах се от лошите навици, промених отношението си към света и сега помагам на хората да направят първата крачка към нов живот.

Как да направим първата крачка?

Повечето хора започват промените, питайки: „Колко ще продължи това?“. Но правилният въпрос е: „Какво мога да направя още днес, за да променя живота си?‘.

Психолозите имат един термин: „Един час на ден“. Смята се, че ако човек посвещава по час на ден на нещо, то рано или късно той ще постигне, ако не блестящ, то очевиден успех. Дори при пълна липса на талант и условия.

Например Маргарет Мичъл, авторката на „Отнесени от вихъра“, създавала своя шедьовър в продължение на цели десет години. Тя прекарвала буквално по 20-30 минути на ден, записвайки текстове на салфетки и хартийки, които били от няколко абзаца до едничка фраза. И така се появил този шедьовър. Ейбрахам Линкълн е изучавал право по време на нощните си дежурства, докато охранявал склад със стоки.

Аз също реших да прекарвам по един час в търсене на себе си: да чета книги, да общувам с хора, да се разхождам и да мисля. След половин година разбрах какво наистина ми доставя удоволствие: да вдъхновявам хората и да чета книги. Тогава направих своя група в социалната мрежа „ВКонтакте“ и започнах да споделям идеите си. Не мислех дали по този начин може да се изкарват пари – просто правeх това, което ми харесва.

Сега вече със сигурност знам, че удовлетворение и успех могат да ти донесат само нещата, които истински обичаш. Убедена съм, че всеки от нас е природен ресурс. И ако ви е даден от природата уникален талант, например да бъдете велик комик, а вие си седите в офиса и се мъчите с инвестиционни отчети, то от гледна точка на света вие сте лош природен ресурс.

Само когато правим това, което наистина ни е на сърце, животът започва да ни подкрепя.

Какво да правим със страха?

Всички се страхуват да напуснат зоните си на комфорт и да оставят „сигурните си места“. Но американският бизнесмен Джордж Адаир го е казал много точно: „Всичко, което някога си искал, е от другата страна на страха“.

Философията на Адаир е проста – ако искате да живеете така, както мечтаете, е необходимо да преодолеете страха си. А за целта трябва да вярвате в резултата. Между страха и резултата има пропаст. И единственият начин да промените живота си е да скочите в неизвестното.

Не се бойте да направите тази крачка – тогава страхът ще изчезне. Когато напуснах Москва и си тръгнах от телевизията, основният ми страх беше същият като при повечето хора – че ще ми свършат парите. И, знаете ли, така и стана. Но нищо страшно не се случи: никой не умря, никой не се разболя от туберкулоза и не се самоуби. Това беше прекрасен весел период. Научих се да обичам обикновените разходки, усвоих десетки начини да комбинирам дрехите си и започнах сама да си сменям капачките на токчетата.

Очакване на чудото

В предишния си живот имах една мечта. Мечтаех си някой ден на вратата ми да позвъни куриер и да ми каже: „Здравейте, аз съм от фонда на Михаил Прохоров[2]. Михаил разбра, че Вие сте изключително талантлив човек. Затова ето Ви пет милиона рубли. Няма нужда да връщате нищо – това е за Вас, за да намерите себе си“.

Чаках няколко години, но куриерът така и не дойде. Да му се не види! Все чакаме чудо. Мечтаем, че утре ще спечелим от тотото един милион или че при нас ще долети вълшебникът със синия вертолет[3] – и животът ни ще се промени. Но, както се знае, със син вертолет, особено в Русия, може да дойде само аварийно-спасителната служба. И то само в извънреден случай.

Ние очакваме чудо от когото и да е, но не и от самите себе си.

А след това?

След групата, която създадох в социалната мрежа „ВКонтакте“, се отвори работа в издателство „Манн, Иванов и Фербер“ (МИФ). Всичко това повиши самооценката ми и почувствах, че имам сили да се променя. През следващата година и половина отслабнах с почти 30 килограма. И действах по същия онзи метод „Един час на ден“: отделях по час на ден, за да изуча темата. Стъпка по стъпка строях нов живот, преодолявайки страха си.

Веднъж на вратата ми се позвъни. Там беше… не, не куриер от фонда на Михаил Прохоров, а познати на мои познати. Казаха ми: „Следим групата ти във „ВКонтакте“ и много ни харесва. Искаме да съберем петнадесет души, можеш ли да им разкажеш историята си?“.

Това беше страхотно: получих шанс да вдъхновя петнадесет души. А това вече е цял един свят. После имаше още петнадесет души и още петнадесет. След това една жена от тези петнадесет дойде при мен и ми каза: „Харесва ми как говориш. Хайде да съберем сто и петдесет души“.

Така се събрахме сто и петдесет, после още сто и петдесет, а след това двеста и петдесет. Сега тази машина не може да бъде спряна. Вече съм откривала със своя реч конференция на TEDx[4] в Казан. За мен това е голяма чест, защото в международните платформи на TED са участвали най-влиятелните в съвременния свят – от Бил Гейтс до Тони Робинс.

Не знам как точно функционира Вселената и защо се случва това. Честно.

Знам едно: ако следваш зова на сърцето си, от време на време скачайки в пропастта на страха, всичко ще бъде наред.

Знам, че на вратата ми никога няма да позвъни куриер от фонда на някой олигарх и няма да ми предложи няколко милиона, за да намеря себе си.

Знам, че в този свят не съществуват други чудеса, освен тези, които създаваме сами.

Убедена съм, че много от вас сега стоят на ръба на тази пропаст, от другата страна на която е истинският ви живот.

Страшно ли е? Много.

Но единственият начин в края на живота си да не съжалявате за това, което не сте направили, е да повярвате и да скочите.

Направете тази крачка.

Резюме за тези, които не обичат да четат дълги текстове

Ето какво трябва да направите, за да заработи механизмът на съзидателния час.

1. Още сега вземете един тефтер или календар и намерете „дупки“ в своя график за идната седмица. Планирайте съзидателни часове за идната седмица.

2. Изберете тема, която ви вълнува. Може да бъде каквато и да е – от търсене на любима работа до изясняване на нещата в личния живот или желанието да станете фитнес маниак/маниачка.

3. Планирайте своя първи съзидателен час. Струва ми се, че най-удачният вариант е да прочетете книга или да посетите мероприятие във вашия град на тема, която ви вълнува. След това сами ще усетите накъде да продължите. Може да планирате следващия час. Следвайте съвета на Лао Дзъ: „Пътят от хиляди мили започва с първата крачка“.

Бележки: [1] Ксения Собчак – популярна руска радио- и телевизионна водеща, широко обсъждана в медийното пространство. – Бел. прев. [2] Михаил Дмитриевич Прохоров – руски политик, предприемач и милиардер. През 2004 г. основава благотворителен фонд в подкрепа на културни, образователни и научни инициативи. – Бел. прев. [3] Препратка към песента на крокодила Гена от анимационната поредица „Чебурашка и крокодилът Гена“. – Бел. прев. [4] TEDx – един от проектите на конференцията на TED (Technology, Entertainment, Design – технологии, развлечения, дизайн), който позволява на желаещите от различни страни, градове и общности да организират по лицензии своите независими научни конференции в стила на TED и да споделят новите си идеи от различни области. В Русия се провеждат от 2009 година. – Бел. прев.

