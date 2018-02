За любовта и щастието или 500 начина да покажеш на някого, че го обичаш. Може би не знаете кои са Лайза Суърлинг и Ралф Лейзър, но със сигурност сте запознати с това, което правят – превърналата се първоначално в мания онлайн, а впоследствие и в бестселърова книжна поредица, завладяла милиони по целия свят „Щастието е…”.

След като първата книга от поредицата – „Щастието е… 500 неща, които ни правят щастливи”, излезе на български език през 2016 г. и бе посрещната положително у нас, в навечерието на празника на любовта излезе и „Щастието е… 500 начина да ти покажа, че те обичам”.

Книгата съдържа редица забавно илюстрирани примери в какво се състои любовта – от това да имаш пълно доверие на човека до теб, през това да го завиеш, докато спи, до момента, в който се изправяте заедно срещу света. А и още 497 други примера…

Очарователните илюстрации ни карат да се усмихваме и ни напомнят, че има стотици начини да покажем на някого, че го обичаме! А междувременно и да ценим мига и да се радваме на всички удивителни, кратки моменти, които, взети заедно, са истинската любов.

Подобно на първата книга, и тази е цветна, съдържа повече от 500 забавни илюстрации в типичния за поредицата стил, а форматът й е нестандартен, напомнящ този на картичка.

*

„Да обичаш нещо, означава да искаш то да живее.”

Конфуций

ГАЛЕРИЯ

* * *

„Щастието е… 500 начина да ти покажа, че те обичам”

Автори: Лайза Суърлинг, Ралф Лейзър

272 страници

Цена: 13лв.

ciela.bg

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)