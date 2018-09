“Най-хубавите неща в живота са безплатни”

Миналата година, когато заведохме децата на първата им обиколка из Африка, посетихме Маракеш в Мароко. Вечерта след пристигането се разходихме по „Джемаа ел-Фна“ (с. 16), най-известния площад на града. Сякаш се намирахме в друг свят. Пушек и аромати от сергии за храна, звук на барабани и шумотевица от надвикващи се хора, пеещи и предлагащи стоката си. Очите на всички ни шареха наоколо, осезанията ни бяха възбудени до краен предел. Притесних се, че може би ни е дошло в повече, но децата поискаха да го направим отново и следващата вечер. Един от най-паметните моменти за всичките ми пътешествия по света се бе оказал безплатен, или поне на цената на само една разходка през площада.

Паричната стойност, загатната в термина „безплатно“, може би ще ви подведе първоначално относно предложенията, които ще намерите между кориците на тази книга. Но качеството на едно преживяване не се асоциира с етикет и цена. Много от идеите, с които ще се сблъскате тук, ще се сведат до символичното изкопаване на най-мистериозните чудеса на света, без значение дали ще става дума за плуване в океана около Сидни (с. 267), или разходка между гробниците и паметниците в градините „Лодхи“ на Делхи (с. 37). Смелчаците, които ще се изправят пред туристическите маршрути на Нова Зеландия (с. 260), ще се озоват на една ръка разстояние от душата на тези възхитителни острови.

За мнозина от нас, когато поемем на пътешествие, безплатните неща са не само привлекателни, но и задължителни, ако възнамеряваме да прекараме колкото се може повече време на път с раница на гърба. Не говорим само за туристическите „набези“, защото много от незабравимите моменти на пълна свобода и приключенски пътешествия се оказват финансово бреме. Бързо осъзнаваме, че евтиното може да се окаже далеч, далеч по-хубаво от платеното. Няма вечеря в римски ресторант, която да се сравни с пикник със сандвичи пред вила „Селимонтана“, намираща се на няколко минути пеша от Колизея, която открих по време на първото си посещение на Вечния град. И ако ще си говорим за житейски уроци, няма по-образователно преживяване, разкриващо същността на хората, от споделянето на спално помещение с десетина други пътешественици от цял свят.

Всички народи по света са осъзнали ценността на това да направиш националните си богатства достъпни за другите. 5000 години китайска история? Безплатно (Китайски национален музей, с. 28 ). 19 музея и галерии в столицата Вашингтон? Безплатно (музей „Смитсониън“, с. 242). Британските природни паркове? Всички са безплатни. Разбира се, ако искате да направите дарение, ще ви го приемат с благодарност. Ако искате да се насладите в пълнота на всички тези известни места, ставайте рано и отивайте, преди да бъдат погълнати от тълпите. Безплатното спокойствие на ранните утрини също няма етикет с цена.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ще бъде преувеличено да кажем, че всичко хубаво е безплатно, но бъдете уверени, че в страниците на тази книга ще намерите и страшно много суперевтини преживявания. Извадете дребните от джоба си за уличния деликатес чорипан (сандвич с чоризо), когато сте в Буенос Айрес (с. 277), или за да се насладите на силуета на Хонконг от палубата на Звездния ферибот (с. 48 ), или за да направите бирена обиколка на Бостън (с. 179). Незабравими спомени, щастие и спасен портфейл. Бърз поглед по тези страници и никога повече няма да погледнете към брошурите на скъпите екскурзии.

Том Хол

АФРИКА

СЪРФИРАЙТЕ В ЛИБЕРИЯ

Яхнете едни от най-хубавите вълни на континента в компанията на нарастващия брой либерийски сърфисти. Златните плажове се простират до хоризонта, а през нощта разбиващите се вълни светят в тъмното. Нарамвайте сърфа! (Robertsport, Liberia; безплатно)

ГМУРНЕТЕ СЕ В БАСЕЙНА НА ДЯВОЛА

Потопете се в Замбези и поплувайте в естествените басейни покрай водопадите Виктория, докато водата фучи покрай вас и пропада в над 100-метровата бездна. Не е безплатно, но е толкова откачено, че си струва харчлъка (включена е и невероятна закуска). (tongabezi.com; Livingstone Island, Victoria Falls, Zambia; май-окт.; 95 USD)

ПОСЕТЕТЕ НАЙ-ОПАСНАТА ЦЪРКВА В СВЕТА

Издълбана преди много векове в стръмните склонове на скалите, църквата „Абуна Йемата Гу“ изисква от посетителите си да се изкачат по 6-метрова отвесна скала без помощта на въжета, след което да преминат по тесен корниз над 200-метрова пропаст. Местните екскурзоводи ще очакват от вас бакшиши. (Abuna Yemata Guh, Tigray, Ethiopia; 7 USD плюс бакшиши)

ДИВИТЕ ЦВЕТЯ НА НАМАКВА

Полупустинята Намаква избухва в цветове всяка пролет, когато килим от диви цветя покрива пейзажа. Да сме наясно – това не е изложбата на цветя на баба ви, а една от най-впечатляващите гледки в Африка. (Namakwa, South Africa; авг.-септ.; безплатно)

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ С КАМИЛИ В МАРАЛАЛ

Станете зрители на това епично камилско състезание. Смесете се с тълпата, присъствайте на всеизвестните купони, а ако сте по-корави, наемете си камили и участвайте в надпреварата за аматьори. (kenyasafari.com/maralal-camel-derby.html; Maralal, Kenya; безплатно)

ХИЕНИТЕ НА ХАРАР

По-авантюристично настроените може да поемат по тесните алеи на стария град на Харар, където през нощта може да се видят някоя от известните градски хиени. Олекнете с 2,50 USD и зад 5-вековните стени на града ще може да ги наблюдавате как се хранят. Бръкнете се двойно и ще ги храните вие самите… (Harar, Ethiopia; нощем, безплатно)

ПО ДЮНИТЕ НА НАМИБИЯ

В националните паркове на Намибия може и да има много дюни, но и тези на юг от Свакопмунд не са за подценяване. Поемете по пътя към Уолвис Бей и се отдайте на откривателство. Уникалните характеристики на тукашния пясък карат дюните да пеят, когато вървите по билата им. (Swakopmund, Namibia; безплатно)

ВИЖТЕ НЕФРИТЕНОТО МОРЕ

На най-източния бряг на езерото се намира село Лоянгалани, крайна дестинация на изключително дълго и дискомфортно пътуване в камион, но вулканичните пейзажи, Нефритеното море и атрактивното племе туркана все едно са донесени от някой друг свят. (Lake Turkana, Kenya; безплатно)

