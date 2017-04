„Името и творчеството на френския поет Жак Превер (1900-1977) са живи и днес, защото стиховете, сценариите, текстовете за песни, които той ни остави, са дълбоко демократични по дух, говорят на разбираем език, дишат човечно и нежно, възпяват любовта, борят се за свобода и социална справедливост, ненавиждат войната. Поради това поезията на Превер, пресъздадена на много езици, е близка на хората от цялата земя и продължава да им носи – въпреки ужасите, сред които живеем днес – вяра в един по-човечен утрешен свят.“ – Валери Петров. Юбилейното двуезично издание на “Как да нарисуваш птица” от Жак Превер е в превод на Веселин Ханчев, Валери Петров, Иван Бориславов, Румяна Л. Станчева. Много от стиховете на Превер са използвани в популярни песни, изпълнявани от известни френски певци, например Ив Монтан и Едит Пиаф.

ОТКЪС

КАК ДА НАРИСУВАМЕ ПОРТРЕТ НА ЕДНА ПТИЦА

На Елза Анрикез

Най-напред нарисувайте клетка

с вратичка отворена.

Нарисувайте после

нещо хубаво,

нещо просто,

нещо красиво,

нещо полезно

за птицата.

После сложете платното срещу дърво

сред градина,

в гора

или в лес.

Зад дървото се скрийте,

без да продумате,

без дори да помръднете.

Понякога птицата идва веднага,

но някога дълги години ще трябва да минат,

докато посмее да дойде.

Не губете надежда.

Очаквайте.

Чакайте, ако трябва, години.

Ранната или късна поява на птицата

нямат никаква връзка

с успеха на тази картина.

Щом птицата дойде,

ако някога дойде,

пазете най-пълно мълчание.

Чакайте тя да се Вмъкне Във клетката

и коаато е Влязла,

затворете леко вратичката с четката.

Изличете след туй

Всички пръчки една подир друга,

като Внимавате да не докоснете

нито едно от перата на птицата.

Нарисувайте после портрет на дървото,

изберете за птицата

най-красиВия клон,

нарисувайте също зелени листа,

ветрове,

слънчев прах,

насекоми, които свирукат в тревите

под летния зной,

и очаквайте тя да запее.

Ако тя не запее,

това е лош знак,

знак, че е лоша картината.

Ако запее — добре.

Значи — можете да се подпишете.

Изтръгнете тогава внимателно

едно от перата на птицата

и в ъгъла на картината напишете своето име.

* * *

„Как да нарисуваш птица”

Автор: Жак Превер

248 СТРАНИЦИ

ЦЕНА: 20лв

