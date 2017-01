„Изкуството, сталкерът на ума” от Джона Лерър

[1] Намек за книгата на Артур Кьостлер от 1967 г. The Ghost in the Machine, в която той използва репликата, изкована от Джилбърт Райл за дуализма на Декарт, за да изрази виждането си, че такъв дуализъм не съществува, т.е. че човекът не е материално тяло, обитавано временно от безсмъртен дух. – Б.пр.