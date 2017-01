 „Дзен драскулки за всеки ден”

В духа на книжките за оцветяване за възрастни, и все пак уникална, „Дзен драскулки: 365 абстрактни рисунки за вдъхновение, релаксация и медитация” е свежа доза спокойствие за ума в ежедневието. С един простичък мотив за всеки ден от годината, авторката Мийра Лий Пател ни подканва да довършим и украсим сами така, както ни поведе съзнанието, допълнен от подходящ мотивиращ цитат.

Постигането на душевен покой е практика, която изисква търпение, постоянство и най-вече − време. Медитацията се използва от стотици хиляди години. Като човешки същества, ние непрестанно търсим начини да се успокоим и отпуснем, да намерим покой сред смута и хаоса на всекидневния живот.

Настоящата книга ще ви помогне да направите първите стъпки към успокояването на съзнанието. Рисунките в стил „зентангъл“ са лесни упражнения за медитация. Всяко от тях отнема 15-20 минути, през които да завършите зададения мотив. На всяка страница има скица, която да запълните с повторяеми мотиви или драскулки − където ви отведе съзнанието.

Рисунките в началото на книгата са попълнени, за да ви дадат представа как можете да дорисувате останалите. Повечето от предложените скици обаче са много простички и ви дават възможност за пълна творческа свобода. Не забравяйте, че няма конкретен начин, по който да довършите всяка рисунка − скиците са просто указания, които да ви помогнат да развихрите въображението си и да се отпуснете.

Преди да започнете всяко упражнение, намерете тихо кътче, където да прекарате следващите 20 минути. Дишайте бавно и дълбоко и се съсредоточете върху мотивите, които рисувате. Ако се уловите, че се стараете прекалено да чертаете прави линии или безупречни форми, отделете миг, за да се съсредоточите върху тази мисъл, след което я изтикайте от съзнанието си.

Целта не е да създадете съвършени картини, а да се потопите изцяло в рисуването, съзнанието ви да се успокои, сърцето ви да забие по-леко и да забравите изцяло за външния свят. Запомнете − единствената истина е това къде се намирате във всеки един момент; изживейте го и след това го оставете да отмине.

„Дзен драскулки за всеки ден”

Мийра Лий Пател

376 СТРАНИЦИ

ЦЕНА: 14,95ЛВ

ИЗДАТЕЛСТВО INK

