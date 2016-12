Дж. Р. Р. Толкин: „Писма от Дядо Коледа”

Всяка година децата на Дж. Р. Р. Толкин получавали писма от Дядо Коледа, изписани с треперлив почерк и украсени с изящни цветни картинки. В тях се разказвали великолепни истории за приключения и пакости, за битки с гоблини и пиршества с елфи. За вълнението на децата допринасял и начинът на получаване на писмата – понякога пуснати през комина, друг път донесени от пощальона, а веднъж оставени в дневната до пресен отпечатък от заснежен ботуш. Всяка илюстрация, марка и плик, изработени лично от Дж. Р. Р. Толкин, представляват същинско произведение на изкуството и са поместени в тази книга заедно с пълния текст на писмата от 1920 до 1943 година.

Предговор

За децата на Дж. Р. Р. Толкин значението на Дядо Коледа и интересът към него отиват далеч отвъд очакването той да им напълни чорапчетата с подаръци на Бъдни вечер. Всяка година той им пише писмо, в което описва с думи и картинки къщата и приятелите си, както и събитията, весели или тревожни, на Северния полюс. Първото писмо се получава през 1920 година, когато Джон, най-големият, е тригодишен; и в продължение на повече от двадесет години, през детството и на другите три деца, Майкъл, Кристофър и Присила, писмата продължават да пристигат всяка Коледа. Понякога намират пликовете, поръсени със сняг и с налепени полярни пощенски марки, в дневната на сутринта след идването му; друг път ги носи пощальонът; а писмата, които децата пишат на Дядо Коледа, изчезват от поличката над камината, когато в стаята няма никого.

С течение на времето домочадието на Дядо Коледа се увеличава – отначало се споменава единствено Северния полярен мечок, но по-късно се явяват и снежните елфи, червените гноми, снежните хора, пещерните мечки и племенниците на Полярния мечок – Паксу и Валкотука, които идват на гости и така и не си отиват. Полярния мечок обаче си остава главният помощник на Дядо Коледа и основен причинител на злополуки, водещи до грешки и липси в коледните чорапчета; а понякога и той самият вмъква в писмата свои забележки с ъгловати печатни букви.

След време Дядо Коледа си взема за секретар елф на име Илберет и в по-късните писма елфите започват да играят важна роля в защитата на къщата и избите на Дядо Коледа от нападенията на гоблините. В тази книга са поместени множество извадки с треперливия почерк на Дядо Коледа, както и почти всички негови рисунки: включена е и азбуката, измислена от Полярния мечок по модел на гоблинските рисунки по стените на пещерите, където той се изгубва; а също така и писмото, написано с тази азбука, което праща на децата.

ОТКЪС

1920

Коледният дом

Северният полюс

22 декември 1920 г.

Скъпи Джон,

Чух, че питаш татко си как изглеждам и къде живея.

Нарисувах ти картинка с мен и моята къща. Пази я

внимателно. Тъкмо потеглям към Оксфорд с чувал

играчки – някои са за теб. Дано да пристигна навреме –

тази вечер снегът на Северния полюс е много дълбок.

С обич! Дядо Коледа

* * *

1923

Северният полюс

Бъдни вечер, 1923 г.

Скъпи мой Джон,

Днес е много студено и ръката ми трепери – на Коледа навършвам хиляда деветстотин двайсет и четири – не, и седем! – години; много повече от твоя прадядо. Затова писалката се тресе в ръката ми, но чух, че ти вече четеш съвсем гладко и сигурно ще успееш да разбереш писмото ми. Изпращам ти много обич (също и на Майкъл), както и обичайния конструктор (който ще стане обичаен, понеже може да получиш такъв и догодина, стига да ме предупредиш навреме). Мисля, че е по-хубав, по-здрав и по-интересен от другия. Затова се надявам да ти хареса. А сега трябва да вървя; нощта е прекрасна и до сутринта ще измина стотици мили – чака ме много работа.

Студени целувки

от Дядо Николас Коледа

* * *

1924

Скъпи Майкъл Хилари,

Тази година съм много зает. Нямам време за писмо.

Много обич. Надявам се локомотивът да работи добре.

Пази го. Пращам ти една голяма целувка.

С много обич: Дядо Коледа

* * *

„Писма от Дядо Коледа”

Автор: Дж. Р. Р. Толкин

192 СТРАНИЦИ

ЦЕНА: 20лв

COLIBRI.BG

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)