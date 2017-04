„Да готвиш за Пикасо” от Камий Обре

Френската Ривиера, пролетта на 1936: сезонът още не е дошъл в прелестното крайбрежно градче Жуан ле Пен, където шестнайсетгодишната Ондин помага на майка си в кухнята на семейното им заведение “Кафе Паради”. Тайнствен мъж, дошъл от Париж, пътуващ инкогнито и под различно име, ги моли да му сервират храна всеки ден в недалечна вила, която е наел, за да остане в неизвестност.

Пабло Пикасо е на поредния кръстопът в своя личен и професионален живот — за него изкуството и жените винаги са взаимозависими. Смелата и одухотворена Ондин, подтискана от строгите си родители и с разбито от първата си любов сърце, тъкмо започва да открива своите способности и желания. Срещата й с Пикасо ще има отзвук и влияние върху живота й още много десетилетия, докато великият художник и талантивата млада готвачка следват своите страсти и съдби, всеки по собствения си път.

Със своите умело създадени герои – както измислени, така и някои от прочутите обитатели на френската Ривиера от миналото; със спиращата дъха сцена на действието в Южна Франция, с разбирането си за естеството на голямото изкуство, “Да готвиш за Пикасо” е един вълнуващ роман, затрогваща и мъдра история, която хвърля светлина върху механизмите на доверие и любов, пари и съзидание, движещи избора на жените и мъжете във вечното им търсене на любов, успех и щастие.

ОТКЪС

Когато Ондин стигна до върха на хълма, се спря победоносно, а после се загледа с благоговение в гледката, понеже никога не бе виждала големия завой на пристанището от тази зашеметяваща позиция. Обширното бляскаво море във виолетово-сапфирен цвят се издигаше до безкрайното светлосиньо небе, нашарено с ефирни облаци, които изглеждаха меки като сибирска белка. Тя въздъхна и стигна до една тясна непавирана част от пътя; скоро се натъкна на вила с бяла дървена порта във високи циментови стени.

— Ето я – каза задъхано Ондин, докато забавяше темпото. Тя скочи от колелото и го дотика до вратата, която завършваше с редица железни заострени шипове с формата на стрели. Откри, че макар и портата да бе плътно затворена, беше отключена и металното резе се надигна лесно под натиска й. Бутна колелото си навътре, оставяйки го само колкото да изтича и да затвори след себе си.

Вече допусната до вътрешността на светилището, Ондин тихо подкара колелото си до вилата на Пикасо – просторна двуетажна светлооранжева къща, големи прозорци със светлосини кепенци и керемиден покрив с цвят на глина. Кепенците на долните прозорци бяха затворени, но тези на втория етаж зееха широко, за да пуснат вятъра, и една прозрачна бяла завеса се развяваше като призрак.

Тя остави колелото си отстрани, където неравна пътека от плочи водеше към кухненската врата. Освободи кошницата и се закатери по няколкото каменни стъпала. Със свободната си ръка завъртя месинговата дръжка. Тук също беше отключено.

Ондин си пое дълбоко дъх и натисна вратата.

* * *

