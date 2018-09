Карфица на деня

“Казаха ми, че за да се влюби в мен, трябва да я разсмея. Но всеки път, когато тя се смее, се влюбвам аз.” Бърнард Шоу

