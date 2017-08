Missoni, Джиджи, цвят!

Missoni разкриват може би най-слънчевата версия на есен 2017 досега. Италианската модна къща вижда студения сезон в невероятна палитра от цветове и емблематичните си десени. Пъстрите плетива на Missoni са вечно вдъхновение за почитателите на непреходната мода. И неслучайно марката ги представя по впечатляващ начин. Колекция есен-зима 2017 отпътува до дома на Анжела Мисони в Брунело, Италия. А там, сред красивия интериор и екстериор, позира усмихнатата Джиджи Хадид.

Любопитно е, че дизайнерката отваря вратите на една от своите къщи за втори път. Не пропускайте да си припомните и лятната колекция на Missoni, заснета във вилата на Анжела Мисони в Сардиния с Ирина Шейк.

