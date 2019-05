Giambattista Valli x H&M: новата колаборация!

Новата дизайнерска колаборация на H&M е с Джамбатиста Вали – един от най-романтичните творци на висшата мода. Новината бе съобщена на гала събитието amfAR в Кан, на което Джамбатиста Вали и творческият съветник на H&M Ан-Софи Йохансон минаха по червения килим заедно с Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R, Bianca Brandolini d´Adda и Ross Lynch, облечени в бляскави отличителни модели от уникалната лимитирана предпремиерна колекция от колаборацията Giambattista Valli x H&M.

За първи път феновете на модата имат шанса да се насладят на колаборацията веднага, защото красивите модели от червения килим ще се появят в няколко избрани магазини по света на 25 май. Основната колекция Giambattista Valli x H&M ще дебютира в цял свят на 7 ноември 2019. Колаборацията с H&M е първата по рода си за Вали, както и негов първи опит в сферата на мъжките облекла. ”Мисля за себе си като за съучастник в специални моменти. Моите творения са лесни за носене и лесни за интерпретация. Те са повече от рокли, аз виждам в тях средство за създаване на диалог с клиентите ми.”, споделя италианският моделиер.

Лимитираната предпремиерна колекция Giambattista Valli x H&M ще се появи в 12 избрани магазина на H&M в цял свят на 25 май. Тези изящни модели ще дадат на феновете бегла представа за вълнуващата колаборация, пълна с изненадващи стилни решения. Със сигурност можем да очакваме пищната естетика и разкошните рокли от тюл на дизайнера да присъстват и в тази колаборация. “Стремя се да създавам отличителен силует, защото силуетът ще се запечата в паметта. Обичам да обличам жените за червения килим, независимо дали е истински или въображаем”, казва Джамбатиста Вали. Излишно е да казваме, че нямаме търпение да се насладим на цялата колекция през есента.

ГАЛЕРИЯ

