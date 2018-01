Drenched: под дъжда с Burberry

Когато си тренчкот в ръцете на Burberry, няма нищо по-хубаво от лошото време! Новата ламинирана колекция на британската модна къща може да издържи с часове под дъжда и да не допусне и капка лош стил. Прозрачен, на полка точки или с неонови проблясъци в класическото каре на Burberry – този поглед върху тренчкота е неочаквано свеж. Още по-свеж е погледът на Luca Grottoli над колекцията. Фотографът атакува проливния дъжд с усмивки в кадрите Drenched и предизвикателното “Нека вали!”. Ламинираните тренчове на Burberry вече са в продажба онлайн на Burberry.com с доставка до България.

Фотография: Luca Grottoli за Burberry

Фотография: Luca Grottoli за Burberry

Фотография: Luca Grottoli за Burberry

Фотография: Luca Grottoli за Burberry

Фотография: Luca Grottoli за Burberry

ГАЛЕРИЯ

