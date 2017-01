Dolce & Gabbana: пролет в Капри

Италианското пътешествие на Dolce & Gabbana продължава с пролет в Капри. Дизайнерското дуо поверява новия сезон на най-търсените милениал звезди. Това са Зендая, Тилейн Блондо, Соня Бен Амар, Камерън Далас, Брандън Томас Лий, Пресли Гербер, Рафърти Лоу и Лука Сабат. Сред красотата на острова в Тиренско море новите лица на Dolce&Gabbana се радват на колоритната колекция от марката. Младежкият дух на пролет-лято 2017 е подчертан с микс от деним и принтове, комбинации с цветни шалове и комфортни спортни обувки.

И какво по-важно за звездите на социалните мрежи от подходящ фон за кадър? За ваканцията на Dolce&Gabbana в Капри това са очарователните магазини, много паста и улици, изпълнени с музика.

ГАЛЕРИЯ

