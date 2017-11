9 спортни клина от Nike Workout Pants Studio

От интензивния спринт до плавните движения на йогата – Nike си поставят за цел да създадат перфектните помощници в Nike Workout Pants Studio. Различните спортни активности, с които се поддържаме във форма, имат нужда и от оптималната екипировка за най-добри резултати. Ето как се раждат 9-те варианта на спортни клинове от марката. Тяхната изработка е превърната в изкуство от дизайнерите на Nike, които обясняват как избират материите и функционалността на всеки модел.

За бързи спринтове: Nike Speed Tight

Да, за Nike има голямо значение дали тичаме бързо или бавно, поне що се отнася до Nike Speed Tight. Движенията на бедрата и коленете са по-интензивни и това е отразено в олекотените материи и средно високата талия.

За маратоните: Nike Epic Lux Tight

Когато не скоростта, а разстоянието е всичко, което има значение. За дългите бягания Nike създават Epic Lux Tight с меко усещане при допир и прозрачни панели, както и цели три скрити джоба – все пак, носим повече от смартфон на километри разстояние.

За ежедневното бягане: Nike Swift Pant

Олекотени и свободни около тялото Nike Swift Pant са може би най-мултифункционалните от новите супергерои на Nike. Подходящи са за ежедневното бягане, но и просто за удобство по време на разходка.

За HIIT: Nike Power Tight

За високо интензивните интервални тренировки (HIIT) Nike създават Nike Power Tight. Този модел устоява на интензитета на движенията и има “двойна” талия – средна дължина отпред и удължено покритие отзад.

За силови тренировки: Nike Pro Tight

Най-лекият модел от линията е предназначен за най-тежките силови тренировки. Както казват от Nike, с Pro Tight може и да не почувствате, че ги носите. Те са охлаждащи и изключително издръжливи.

За спининг: Nike Fly Tight

Идеалната дължина, висока мобилност на материите и комфортно обгръщане на краката – Nike Fly Tight е специалният помощник за спининг тренировките.

За бокс: Nike Bliss Pant

Вместо клин по-освободеният спортен модел на Nike Bliss Pant е подходящ за тренировките по бокс или танци, тъй като е удобен за движения в много посоки и с комфортна разтягаща се материя.

За пилатес: Nike Sculpt Tight

Пилатес или балет – тези часове изискват специалното усещане за поддръжка на стойката, като същевременно дават пълна свобода на краката. Nike Sculpt Tight осигурява това с безшевното преливане на материята и дишащи панели.

За йога: Nike Flow Pant

Класическата представа за йога екипа всъщност е далеч от оптималната. Така се появява Nike Flow Pant – свободен около седалището и сигурно обхващащ талията и глезените. Това улеснява голямото разнообразие от движения в йогата. Както казват от марката, Nike Flow Pant е моделът, в който можете да се движите на 360 градуса с пълен комфорт и усещане за плавност.

