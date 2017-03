7-те чанти на Сара Джесика Паркър

Сара Джесика Паркър разширява своята модна линия с колекцията The 7 Essentials. Това са първите чанти от марката й SJP – седем основни модела за дамите, които да са подходящи за различни поводи. Удобната градска чанта, коктейлната чанта за среща, раницата, чантата-плик и чантата през рамо са част от топ 7 на Сара Джесика Паркър. Звездата от “Сексът и Градът” оставя и скрития си “подпис”, който познаваме от колекциите й обувки. Това е гросгрейн вътрешността на чантите – като панделките в косата, които Сара Джесика носи като момиче. Гросгрейн мотивът е използван и за металните висулки към моделите.

7-те чанти от The 7 Essentials са налични за предварителна заявка на Bloomingdales.com, а в следващите седмици ги очакваме и в Amazon Fashion.

