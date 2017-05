24 Sevres: онлайн шопинг от LVMH

През юни модният свят посреща 24Sevres.com – онлайн шопинг бутика на LVMH. Мултибранд платформата ще е като продължение на Le Bon Marche в Париж, като ще предлага над 150 луксозни марки. Именно луксозният бутик на LVMH във френската столица вдъхновява идеята за 24 Sevres – това е и точният адрес на Le Bon Marche.

24Sevres.com влиза в директна конкуренция с утвърдените луксозни бутици онлайн – Net-a-Porter and MyTheresa, но ще заложи на повече визуални послания, отколкото на статии и тенденции. За първи път онлайн ще се предлагат топ брандовете на LVMH – Louis Vuitton, Dior и Celine, като и Givenchy, Loewe и Kenzo. В портфолиото на 24Sevres.com ще открием и много други марки като Acne, J.W. Anderson, Isabel Marant, Marc Jacobs и Emilio Pucci. 24 Sevres ще се лансира заедно с приложение за смартфони, от което също ще може да се пазарува от целия свят. Новото шопинг начинание на LVMH стартира след по-малко от месец – точно на 6 юни 2017г.

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)