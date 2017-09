Черно и бяло: Vans x Karl Lagerfeld

Карл Лагерфелд и Vans влизат със спортна стъпка в сезона на колаборациите. Кайзер Карл отдава неповторимия си стил на новата колекция за Vans. Начело с тишърти, кожени аксесоари и иконичните кецове на марката. Дискретната черно-бяла палитра е емблематична за Карл Лагерфелд и се пренася с лекота в поредното ново амплоа на неговия стил.

Мотивите K-quilting и Karl cameo правят всеки модел моментално разпознаваем за модните фенове. А логото със силуета на дизайнера се вписва отлично в неувяхващата тенденция на логоманията. Vans x Karl Lagerfeld дебютира от днес, 7 септември, в магазините на Vans.

ГАЛЕРИЯ

