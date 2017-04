Черно-бяло: булките на Vera Wang

Седмицата на сватбената мода ни носи и най-новите идеи за големия ден от Vera Wang. Дизайнерката представя един нов и неочакван прочит върху романтичния повод. “Исках да предложа различен поглед, защото се почувствах неудовлетворена от това, което по принцип се смята за романтично”, казва дизайнерката. Резултатът е търсен контраст от модерни и класически кройки, черно и бяло, предизвикателност и невинност.

Асиметрията в силуетите е търсен ефект, който разчупва традиционното очакване за визията на сватбата. “Опитвам се да насоча булките в една по-различна посока”, обобщава Vera Wang своето вдъхновение за колекцията.

