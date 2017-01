Цветни стъпки със Stuart Weitzman

С цветна стъпка Stuart Weitzman задават настроението на 2017-та. Най-новите обувки на марката вече ни подготвят за събуждането на природата от зимен сън. С помощта на балетни пантофки, удобни боти и сандали с пъстри принтове Stuart Weitzman създават своя задължителен арсенал за Resort 2017. Искрящи тонове на розов, жълт, червен и син велур създават игриви комбинации от цветни блокове в сандалите с каишка NearlyNude.

Флоралните принтове разцъфват в моделите Frayed, а уикенда е запазен за комфорт в The Squarefeet sneakers. Свежата колекция обувки на Stuart Weitzman вече е в наличност на сайта на марката.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)