Френски шик от Christian Dior пролет 2018

Christian Dior представят своята парижка приказка за пролет 2018. Френската модна къща, оглавявана за пръв път в историята си от жена дизайнер в лицето на Мария Грация Кюри, създава една непринудена и романтична атмосфера като в сърцето на Париж. Модерният Dior е вдъхновен от одухотворените произведения на Ники дьо Сент Фал. Забележителните й творби и цветни импресии са интересна нишка през пролет-лято 2018. Мария Грация Кюри и екипът на Dior превеждат тази свобода и в ретро силуети ала 60-те години на миналия век, тениски с принтове и новото “обожаващо” лого J’adior. Не пропускайте всички кадри от Dior за сезона с участието на Саша Пивоварова и нейните собствени картини, правещи паралел с творчеството на неподражаемата Ники.

Фотография за Christian Dior пролет-лято 2018: Патрик Демаршелие.

