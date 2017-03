Фестивално: H&M Loves Coachella

Фестивалната мода от H&M се завръща с колекцията H&M Loves Coachella 2017. Музикалната тема е подсилена със свежите лица на кампанията – The Atomics, които правят кавър на Let’s Live For Today от The Grass Roots и във видео за H&M. “H&M Loves Coachella има всички необходими модели, за да усетиш фестивалния дух, където и да се намираш по света”, споделят The Atomics.

Шведската марка прави микс от деним и бохемски силуети, слип рокли с дантела и къси топове. Колекцията H&M Loves Coachella се очаква в глобална продажба от 30 март 2017г в магазините на марката и онлайн.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)