Тайният живот на цветята: Erdem x H&M

Приказката на Erdem x H&M продължава с дългоочаквания филм на Баз Лурман. Режисьорът ни разказва “The Secret Life of Flowers“, или тайният живот на цветята. В разкошно имение историята на колекцията оживява като магия. “Исках клипът да е като цял филм. Това е много модерна любовна история в къща сред природата, която е пълна със своите тайни и е като метафора за нашето съвремие. Навън в света е трудно, но тук, вътре, нещата, които наистина са от значение, продължават да растат във вечна пролет”, казва Баз. Каква по-поетична история за цветната градина в колекцията на Erdem за H&M?

Не пропускайте тайният живот на цветята и новата кампания на Erdem x H&M – точно на 2-ри ноември колекцията пристига и в България!

