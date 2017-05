Тайландско лято с Mango

Пътешествията на Mango по света продължават с петата глава от Mango Journeys в Тайланд. Това е поредната колекция на марката, представена под формата на екзотично пътуване. Вдъхновението от Тайланд е като пощенска картичка на перфектното лято. Естествени материи и тропически принтове зареждат гардероба с лекота и настроение. Къси или макси дължини и множество аксесоари са рецептата на марката за островен стил през сезона.

За лица на Mango Journeys през лято 2017 са избрани Електра и Миранда от дуото Say Lou Lou. Двете дами позират сред красотите на Краби в Тайланд.

