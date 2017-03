Стилови акценти: Fendi Kan I

Новата it чанта на Fendi вече е тук! Kan I обещава да е новият горещ аксесоар на пролет-лято 2017. След като премина за първи път по подиума в Милано, новият дизайн сега е в продажба в бутиците на Fendi и онлайн. В мини или среден размер Kan I са удобна и компактна градска чанта, но с безбройните възможности на ателиетата Fendi. Пъстрите декорации са вдъхновени от пищността на Версай, а дръжките следват новата любима игра на марката за смяна според настроението.

Разбира се, и Kan I може да бъдат украсени с вариантите на дръжките, представени от Fendi в отделна перманентна колекция. Сладките момичешки акценти видимо са търсен ефект от Карл Лагерфелд и неговия екип от дизайнери – не пропускайте очарователните Kan I.

ГАЛЕРИЯ

