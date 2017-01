Стилови акценти: Chanel Premiere Rock Red

Както чантата 2.55 е икона сред аксесоарите, така и Chanel Premiere е икона сред часовниците. В началото на новата година Chanel представят новата вариация Chanel Premiere Rock Red. Емблематичната верига-каишка минава три пъти през китката, като този път оставя наситено червена следа. Семплата елегантност на белия седефен дисплей и алената кожена нишка създават перфектния дизайн в стила на Коко Шанел. Простотата не означава липса на идеи, особено когато говорим за Chanel. И Premiere Rock Red крие неочаквана функционалност в себе си. Плаващият дисплей позволява моделът да бъде носен не само около ръката, но и около врата.

Новото дамско бижу на Chanel следва лимитираните тюркоазени и розови нюанси на моделите Pop Rock. Червената вариация е налична в избрани бутици на марката от средата на януари 2017г.

