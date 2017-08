Стилови акценти: новите Valentino Rockstud

Малко аксесоари се превръщат в иконични, особено в съвременната скорост на модата. Но Rockstud на Valentino безспорно се нареждат сред тях. Капсите върху обувките и чантите от колекцията са и една от най-имитираните декорации в модния свят. През есен-зима 2017 Valentino обновяват визията на своите бестселъри и ги изпращат на пътешествие до една от столиците на модата – Лондон.

В забързаната столица на Англия от телефонните кабини до музикалните магазини се крият новите вариации на Rockstud Spike. Ще ги познаем по лака и велура, смалените, заострени капси и неустоимо актуална палитра. Колекцията е налична с началото на есента на MyTheresa.com

