Стилови акценти: бижутата Bvlgari Festa

Bulgari представят една неочаквано жизнерадостна колекция от бижута. Festa е вдъхновена от пъстроцветните италиански фестивали – с невероятно настроение, цветове и храна. Повече от 100 модела гривни, пръстени, обеци и колиета ще създадат празничното настроение на есента от Bulgari. Креативната директорка на марката Лучия Силвестри споделя: “Основната тема на Festa е щастието, а тя е близка до Bulgari, защото една от основните ни мисии е да носим радост на жените, които носят нашите бижута. Но жената на Bulgari е и жена, която държи здраво живота си в ръце”.

Изкушенията на Bulgari Festa със сигурност имат по нещо за всяка фасета от характера на жените, и определено ни накараха да помислим за разхлаждащ сладолед по италиански!

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)