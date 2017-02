Спортна енергия с Missoni x Mytheresa

Missoni и Mytheresa.com създават жизнерадостна и цветна спортна колекция за пролет-лято 2017. Капсулните модели са изцяло в стила на италианската марка, а тяхно вдъхновение е Дженифър Мисони. Дженифър е племенницата на креативния директор Анджела Мисони и известен йога ентусиаст. Именно тя помага за разработването на колекцията, за да бъде тя максимално комфортна за тренировки.

Резултатът е стилна и актуална колекция в класическите зигзаг десени на Missoni. Цветната зигзаг експлозия изпъква върху класическото черно, избрано за основа на всички модели. Напълно в крак с ретро тенденциите на пролет-лято 2017, Missoni и Mytheresa ни обещават забележителен спортен стил.

