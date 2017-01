Следобед в Сицилия: Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo ни канят в Таормина за пролет-лято 2017. Модната къща избира красивите брегове на Сицилия, за да представи актуалната си колекция. Класическият италиански шик не се страхува от активните основни нюанси на червеното и жълтото, а силуетите са осъвременени в комбинация със спортните обувки на марката. Бестселърът сред аксесоарите на сезона е чантата-трапец Soft Sofia, която е налична в богатство от цветове.

Лицата на Salvatore Ferragamo за пролет-лято 2017 – Лили Олдридж, Макена Халам и Андрес Веленкосо Сгура преминават по улиците на Таормина в кадрите от Питър Линдберг. Историята, разказана от марката, е наречена “Между приятели”.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (2 votes cast)