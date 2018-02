Сексапил на токчета от Tamara Mellon

Тамара Мелън не вярва, че студеният сезон означава край на смелите обувки. Напротив. Основателката на Jimmy Choo определено успя да пренесе ранния привкус на марката в новия си едноименен бранд след раздялата. Сега Tamara Mellon не се съобразява дори с модния календар, който изисква креативност по часовник. Вместо това Тамара говори за неподвластни на времето чифтове. Такива обувки, които с трепет могат да се носят и сега, и след 5, и след 15 години, без да бъдат опорочени от преминаващите тенденции. Но ако има един принцип, който британката следва безапелационно, това е съблазняващата сила на дамските обувки. Сексапилът на токчета, който идва не само от извивките, но и от удобството. Дори високите токове и удобството да са считани за несъвместими, за обувките на Tamara Mellon това е задължителен съюз. “Те стават за изкачване на стълби, за разбиване на тавани, за да си тръгнеш, за да оставиш децата пред училище, за появяване като по филмите, за пренаписване на правила”.

Тамара познава обувките, жените, които ги носят и емоциите, които ги обвързват. Днес марката й предлага и уникалната по рода си услуга за грижа две години след закупуване. Услугата Cobbler Care отнася наранените чифтове до магическите ръце на техните създатели, и ги връща като нови до вашата врата… Докато се наслаждаваме на поредните убийствени модели на Tamara Mellon, не можем да не се усмихнем и на историята за ботушите-leggings Sweet Revenge. Панталони и ботуши в едно, създаващи илюзията за безкрайни крака. “Преди години имах идея: ботуши, които издължават краката и поразяват. Които не спираха до бедрото. Екипът на Jimmy Choo не ме разбра, беше много рисковано. Не бяха сигурни, че и жените ще ме разберат. Но аз вярвах в идеята си. Години по-късно, по моя начин и в моята компания, аз ги създадох: The Sweet Revenge (сладко отмъщение)”.



Тамара позира в модела Sweet Revenge. Фотография: Paola Kudacki за Tamara Mellon

