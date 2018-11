Сватбено вдъхновение: Monique Lhuillier

Ако сватбеният ден е мечта за много дами, то Monique Lhuillier е перфектното вдъхновение за техния специален момент. Дизайнерката създава новата си колекция именно от собствените си мечти – булките са като картина на талантлив импресионист. Любовта към свежите цветове и магнетизма на природата раждат неочаквани предложения за сватбата. Залезът, божурите и розовото злато са част от мотивите на Monique Lhuillier, пресъздадени с нежни нюанси и бродерии.

“Моите булки са готови за нещо различно, нещо, което не са виждали преди”, споделя дизайнерката. И наистина го получават. От обемните флорални принтове, създаващи 3D ефект, до илюзии в обемите, създадени чрез камъни. Всичко това дава много идеи за една по-нетрадиционна, но все пак класическа визия.

