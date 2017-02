Сватбените обувки на Manolo Blahnik

За първи път Manolo Blahnik представя сватбена колекция обувки. Под името Married in Manolos марката разкрива своите чифтове за сватбения ден. Романтичният стил на дизайнера не пропуска да включи нещо синьо за булките и техния специален повод. Начело е прочутият Hangisi модел, намерил световна слава в “Сексът и градът”. Изчистените линии на цялата колекция са подчертани с благородния отблясък на сатена и палитра в бяло, слонова кост и крем.

По-нетрадиционните предложения на Manolo Blahnik преминават от сандали в метал до палитра от сини вариации с инкрустирани кристали. Подметките на всеки чифт от сватбените обувки на марката ще може да бъде гравиран с послание или инициали по желание на клиента. Лансирането на първата сватбена колекция съвпада и с дългоочакваното стартиране на онлайн бутика ManoloBlahnik.com с доставка до целия свят.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)