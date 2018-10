Сватба за принцеси от Vera Wang

Vera Wang превръща булките си в кралици с колекцията за есен 2019. Дизайнерката се вдъхновява от Луи XIV за своите пищни сватбени рокли. “Луи е първата рокзвезда на модата, живяла някога. Той е обсебен от дрехите и изисква строг дрескод. И не само това, той изисква и определен код на поведение, защото тези дрехи също го изискват“, споделя Вера Уонг. Царствените силуети от новата колекция подсказват, че Vera Wang правят всичко възможно, за да уловят това усещане – с много френска дантела, кралско синьо и щрихите на корсети и кринолин.

