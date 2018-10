Руски разкош: Atelier Versace в Санкт Петербург

Винаги можем да разчитаме на Донатела Версаче, когато става дума за неприличен разкош. Atelier Versace намира ново изражение на любимия си максимализъм в Санкт Петербург. Разточителната красота на руския град се пренася във висшата мода на Versace с много брокат, смели обеми и ефектни златни бродерии. За лице на колекцията е избран руският топмодел Наташа Поли, която позира като истинска скулптура в красива градина. Няма спор, че пищността отива еднакво добре на Atelier Versace и вдъхновяващия Санкт Петербург.

