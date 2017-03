Риана и Fenty Puma: епизод 2

След първата част на новата си колекция за Fenty Puma Риана позира за най-актуалното от пролет-лято 2017. Звездата се преобразява в серия от черно-бели портрети с ърбън моделите от своята колекция. Както можем да очакваме от стила й, новите модели ни загатват за богатство от аксесоари, които постигат предизвикателните и отличителни визии ала Риана. Сред тях откриваме шапки, шалове и колиета с логото на Fenty.

Фокусът попада и върху новите платформи по дизайн на певицата от Барбадос, налични в маслина или нежно розово. Не пропускайте актуалното от Риана и Fenty Puma в кампанията от Луиджи и Янго.

ГАЛЕРИЯ

