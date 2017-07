Пъстрата есен на Fendi

Кой каза, че есенният сезон трябва да бъде мрачен? Със сигурност не и Fendi. За пореден път модната къща демонстрира, че наслагването на цветове и текстури е най-естествено тук. Луксозните плетива, пъстроцветни кожи и ретро рокли донасят нужното настроение след летните дни. През есен-зима 2017 Fendi празнуват и своето модернизирано кръгло лого, което ни гледа от обиците до чантите на марката.

Джиджи Хадид и Кендъл Дженър са избрани за лица на Fendi в студийните кадри от кампанията. А фотографията, както вече е традиция, е поверена на креативния директор Карл Лагерфелд.

ГАЛЕРИЯ

