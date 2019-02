Пролет 2019: като на кино с Prada

Prada ни потопяват в своята вселена за пролет-лято 2019 като на кино. Фотографът Willy Vanderperre създава 5 реалности за петте героини на новия сезон: Фрея Беха Ериксен, Джиджи Хадид, Анок Яй, Лиу Уен и Маике Инга. Като истински кинозвезди петте дами се превъплъщават в свой образ, вдъхновен от аксесоарите на Prada. Енигматичните кратки филми са като малка модна класика за големия екран.

В самите кадри от кампанията Prada ни разкриват дуалността зад своята идея: два образа в една жена, роля и реалност. Или, както поетично го наричат от марката, cinéma vérité на ежедневието.

