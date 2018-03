Пролетни тенденции с Reserved и Синди

Синди Крауфорд е изненадващото лице, което ще ни гледа от всички пролетни реклами на Reserved. 52-годишният супермодел позира с лекота пред обектива в актуалната колекция на полската марка. Кадрите със Синди ни демонстрират основните тенденции на пролет-лято 2018. В градската ни униформа отново ще има място за класиката на коженото яке, денима и тениските, наред с летните олекотени костюми. Фотографията за Reserved е поверена на Гордън фон Щайнер.

Не пропускайте и първата кампания на дъщерята на Синди Крауфорд -Кая Гербер, като лице на модна къща Chanel.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)