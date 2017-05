Пролетни тенденции с Робин Райт

Робин Райт е звездата от корицата на The Edit през май. С помощта на актрисата онлайн списанието на Net-a-Porter представя тенденциите на пролет-лято 2017. Звездата от House of Cards позира пред обектива на Виктор Демаршелие в най-елегантните визии на топлия сезон. Loewe, The Row, Stella McCartney, Isabel Marant и Chloe обличат Робин Райт във фотосесията. Избраните модели за звездата са част от селекцията дрехи, аксесоари и бижута на Net-a-Porter за пролет-лято 2017.

Не пропускайте и пълното интервю на Робин Райт за The Edit, в което актрисата разговаря с Шърли Менсън от Garbage.

