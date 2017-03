Пролетен стил с Tom Ford

Том Форд застава зад обектива, за да заснеме кадрите към актуалната си колекция за пролет-лято 2017. Това е първата колекция на Tom Ford, която може да се купи веднага. See now, buy now моделите за пролет-лято 2017 вече са налични на официалния сайт на модната къща. А сред тях ще открием предостатъчно от драматичната естетика на дизайнера.

Стилната тъмна палитра подчертава перфектните кройки и силуети на Tom Ford. Но, както винаги, звездата на всяка визия са аксесоарите. Огромните ретро очила и обемни чанти моментално заемат фокуса на пролет-лято 2017. Не пропускайте пълната кампания на марката, заснета от самия Том Форд.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]