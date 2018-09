Приказната есенна мода на Alexander McQueen

Alexander McQueen създават приказна кампания за своята колекция през есен-зима 2018. На фона на Сан Франциско моделите на марката оживяват с много ясно послание. Градът е определен като комбинация от красива природа, модерно общество и култура. Свободолюбивият Сан Франциско и винаги силната жена на McQueen са незабравима комбинация. Метаморфозата е вдъхновението на колекцията, която от марката определят като хибридна. Една дреха се трансформира и слива с друга. Това “магическо претворяване” е поетично сравнено с раждането на пеперудата.

Фотография: Jamie Hawkesworth за Alexander McQueen.

ГАЛЕРИЯ

