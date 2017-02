По червения килим с Calvin Klein

Точно навреме за седмицата на модата в Ню Йорк Calvin Klein разкриват своята линия по поръчка Calvin Klein By Appointment. По идея на новия креативен директор на марката Раф Симънс 14-те модела въплъщават най-доброто от американската мода. Дизайнерът пренася изчистената естетика на модната къща в своето вдъхновение от 20-те и 50-те години на миналия век. Подчертано женствените силуети са съчетани с внимателно конструирания минимализъм на Calvin Klein.

Специално за колекцията By Appointment марката кани актуалните топмодели и една от изгряващите звезди на Холивуд за свои лица – Мили Боби Браун от Stranger Things. И едва ли това е случайно – все пак линията е особено подходяща за червения килим. Фотография: Уили Вандерпере.

