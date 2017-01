Персонажите на пролетта от Prada

Цели пет визуални теми оформят пролет-лято 2017 от Prada. Италианската централа не изневерява на своя сюрреалистичен стил и през новия сезон. Пътища, граници, спирки, изходи и терени – това са петте реалности на Prada, вплетени в една еклектична визия. Това е една приказна демонстрация на непостижимата способност на Миуча Прада и екипа й да съшиват десетки истории в една дреха или аксесоар. Геометричните, ретро и абстрактни принтове съжителстват в един и същи силует. Футуристичната линия на обувките е завършена с почти комично присъствие на пера или цветя върху подметките. С още един асиметричен разрез Prada добавя своите чанти – в най-изчистена или почти ювелирна форма.

Вселената на Prada, уловена от фотографа Уили Вандерпере, обещава незабравима пролет 2017.

