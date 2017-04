Парижки шик с Chanel pre-fall 2017

Космополитният Париж е темата на най-новата колекция от Chanel за преходния есенен сезон. Френската модна къща отдава почит на любимия Париж с една изтънчена колекция от Карл Лагерфелд и ателиетата Chanel. Неподправеният лукс на френския шик е поднесен с ДНК кодовете на Chanel в туид, инкрустации и красиви контрасти.

Топмоделите Витория Черети и Натали Уестлинг позират пред Кайзер Карл в избрани модели за pre-fall 2017. Стайлингът за Chanel е дело на Карин Ройтфелд, която приковава погледите в предизвикателната естетика на колекцията.

