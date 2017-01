Парижка пролет с Louis Vuitton

Louis Vuitton слагат началото на пролет-лято 2017 в любимия Париж. Островът Ил Сен Луи в река Сена посреща артистичната колекция на Никола Гескиер за френската модна къща. Посланичките на марката Мишел Уилямс, Дженифър Конъли и Саша Лейн се присъединяват към моделите пред обектива на Брус Уебър.

“Париж е душата на тази колекция, с дуалността между левия и десния бряг, Париж, подхранен от всички артистични влияния. На тази култивирана, интелектуална, оригинална и свободолюбива парижанка исках да направя поклон”, споделя Никола. Не пропускайте всички кадри от Louis Vuitton за пролет-лято 2017 в нашата галерия.

ГАЛЕРИЯ

