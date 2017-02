Очилата на пролет 2017: Chanel

Chanel представят своята най-нова колекция очила. През пролет-лято 2017 френската марка доверява едни от най-търсените си аксесоари на ново лице. Това е сестрата на Кейт Мос – Лоти Мос. Новата муза на креативния директор Карл Лагерфелд следва Лили Роуз Деп и Уилоу Смит, които представиха миналите сезони за Chanel.

Завръщането на 80-те е осезаемо и тук в модернизираните кръгли, пеперудени и футуристични форми. Освен класиката на черното и бялото, Chanel залагат и на златните отблясъци за сезона – в жълто или розово злато.

