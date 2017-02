Очилата на пролет 2017: Тилда Суинтън за Gentle Monster

Gentle Monster кани Тилда Суинтън за нова колаборация – три актуални модела слънчеви очила за пролет-лято 2017. Холивудската звезда отдава своя неповторим стил и излъчване на колекцията. Трите нови дизайна включват металните извивки на Newtonic, огледалните отражения на Trickoflight и котешките рамки на Eye Eye. Лице на колекцията, естествено, е самата Тилда Суинтън, която помага и за разработката на отделните визии за кадрите.

Фантастичната одухотвореност на Тилда в комбинация с новите очила на Gentle Monster със сигурност са причина да очакваме лансирането. Колекцията ще бъде в продажба на сайта на Gentle Monster от 7.3.2017г.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)