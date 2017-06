Очилата на лято 2017: Eyeshadow от Karen Walker

Karen Walker превръща слънчевите очила в екстравагантен грим за очите! Колекцията Eyeshadow на дизайнерката е поредната й нетрадиционна идея, която използва стъклата за ефект, подобен на макиажа. Eyeshadow се състои от три нови модела без рамка, които се сливат с чертите на лицето. Драматична котешка очна линия, опушен поглед или нежни нюанси, които Карен описва “като лека пудра над очите”.

Слънчевите очила от Eyeshadow намират и възможно най-добрия партньор, с когото да се съчетаят. В кампанията на Karen Walker се включват и най-новите червила на MAC - Colour Rocker. Невероятните матови нюанси за устните на MAC са допълнени с очилата-сенки в нетрадиционни цветни двойки.

