Chanel ни предлагат най-новите си модели очила за есен-зима 2017. По традиция френската модна централа разкрива своите актуални предложения пред обектива на дългогодишния си креативен директор – Карл Лагерфелд. Кайзер Карл ни предлага нов поглед върху котешки, пеперудени, квадратни и авиаторски модели. Във всички тях са вплетени някои от любимите акценти на Chanel като перлите и актуалния мотив, имитиращ текстурата на туида.

