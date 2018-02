От чантата до очилата: Chanel пролет 2018

Chanel представят своите стилни аксесоари за пролет-лято 2018. Под вещото ръководство на Карл Лагерфелд кадрите за сезона оживяват в класическата за френската модна къща черно-бяла естетика. Колекцията очила на Chanel е поверена на британския топмодел Адуа Абоа. Котешките форми и футуристични модели са съчетани с искрящо бял тюрбан, вързан във формата на камелия – любимото цвете на Коко Шанел. На Rue Cambon 31, в апартамента на Коко, но десетилетия по-късно, влиза 16-годишната Кая Гербер. Дъщерята на Синди Крауфорд е новата муза на Кайзер Карл. Тя за първи път става лице на Chanel, и по-специално – на чантите от марката. Кая представя новите вариации на чантите 11.12, Gabrielle и Boy Chanel.

